Ihre Leidenschaft sind Naturgewalten. Wenn das Wetter ungemütlich wird und andere schnell ins Haus hetzen, rennen sie nach draußen. Wolkenformationen, Blitzadern, Lichtstimmungen. Sie gehen bis an die Grenze. Der Deutsche Wetterdienst weiß ihre Arbeit zu schätzen und nutzt die Daten als zuverlässige Quelle. In der Dokumentation zeigen Sturmjäger:innen ihre spektakulärsten Aufnahmen und erinnern sich an gefährliche Situationen.

