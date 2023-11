Krefeld: Samt- und Seidenstadt am Niederrhein, eine der bedeutendsten "Bauhaus"-Städte Europas, Fußballstadt. In diesem Jahr feiert Krefeld seinen 650. Geburtstag. Krefeld ist mit rund 230.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zwar eine Großstadt, fühlt sich aber an vielen Stellen nach kleinstädtischer Gemütlichkeit an. Krefeld ist nicht ganz Ruhrgebiet und nicht ganz Rheinland – Krefeld ist einfach Krefeld. "Heimatabend Krefeld" reist in eine Stadt, die oft als "die kleine Schwester Düsseldorfs" belächelt wird und doch so viel mehr zu bieten hat.

