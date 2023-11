Die Züge, die in NRW abfahren und ankommen, erzählen viele Geschichten. Der legendäre Rheingold, ein Grand Hotel auf Rädern, ermöglicht seit 1928 den Traum vom Reisen. Der RRX, der Rhein-Ruhr-Express, indes verbindet fast alle Städte an Rhein und Ruhr. Bald drei Millionen Menschen fahren tagtäglich mit der Bahn. Vom Wirtschaftswunder NRW zeugt das Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Lebendige Eisenbahngeschichte vom Ruhrgebiet als Kohle-, Stahl- und Eisenregion. Der luxuriöse Salonwagen 10-205 erzählt viele Geschichten von Konrad Adenauer, Willy Brandt, Hermann Göring, genauso wie andere Sonderzüge die vom Bahnhof Köln Deutz Verfolgte in Vernichtungslager deportiert haben.

