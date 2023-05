Das Wandern hat sich zu einem echten Trend entwickelt! Beliebt, nahezu gleichermaßen, bei Frauen und Männern und Generationenübergreifend. Egal ob am Rothaarsteig in Nordrhein Westfalen, dem Grimmsteig in Hessen oder rund um Kelheim in Niederbayern sowie entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. "Deutschlands schönste Wanderwege" zeigt Besonder- und Eigenheiten ausgewählter Wanderwege, quer durch die Republik mit abwechslungsreichen und facettenreichen Eindrücken und macht Lust, Rucksack und Wanderschuhe wieder neu zu beleben.

Mehr anzeigen