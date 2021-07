Paradiesfrüchte: Tomaten - saftig, fruchtig, kunterbunt

Unglaublich, wie viele Tomatensorten, -formen und -farben es gibt, die allesamt auch anders schmecken! Zum Glück gibt es sie nicht nur auf Märkten bei experimentierfreudigen Gärtnern, sondern auch im Supermarkt nebenan. Und das nicht zu knapp - denn jetzt im Sommer ist ihre Zeit. Die WDR Fernsehköche Martina und Moritz zeigen diese in ihrem Garten - einem wahren Tomatenparadies. Sie erklären, welche Sorten es gibt, was sie auszeichnet und was man alles damit auf dem Herd zaubern kann.

Bild: mauritius images