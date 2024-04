Seine Begeisterung für das "Wunderwerk Herz" ist ansteckend. Der Kardiologe weiß, was für unser Herz gut ist: Ein gesunder Lebensstil und alles, was das Herz zum Hüpfen bringt. Dazu gehören unsere Beziehungen, Glaube, Hoffnung und vor allem Liebe. Das ist zumindest die Philosophie von Dr. med. Nana-Yaw Bimpong-Buta, kurz Doc Nana. Doch der Herzensdoc behandelt nicht nur in seiner täglichen Arbeit in einer Klinik im Ruhrgebiet, er vermittelt auch in den Sozialen Medien in einfachen Worten wertvolles medizinisches Wissen rundum das lebenswichtige Organ, inklusive einer großen Portion Humor.

