Mit Moderator, Autor und Aktivist Riccardo Simonetti geht es um Mode, Hollywood und Extravaganz. Ganz nach dem Motto: More is more!. Natürlich kommt der Glamour nicht zu kurz, ein Schlumpf muss für Pierre sein Leben lassen und im Jump-House wartet eine große Mutprobe auf Riccardo und Pierre.

Mehr anzeigen