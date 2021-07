Folge 13: Katrin Bauerfeind kriegt es gebacken (S02/E13)

Katrin Sauerteig äh... Bauerfeind ist heute am Start. Die frischgebackene Hefeexpertin checkt heute die Ware der Konkurrenz ab. Außerdem geht es um Authentitizitizizität. Was macht der Teig, wenn er allein ist und was ist Katrin Bauerfeinds Antrieb im Leben? Findet es heraus und habt eine gute Zeit. (Geeignet ab 12 Jahren)

Bild: SWR