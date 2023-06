In Lisa Ortgies Podcast "Paarschitt" gehts um Beziehungen: Liebe, Sex, Krisen und auch mal um Trennung. Zu ganz besonderen Themen geht's nun auch vor die Kamera. Diesmal zu Gast: Die Buchautorin Katja Lewina. Kaum jemand spricht so offen und persönlich über weibliche Lust und Sexualität wie sie. Sie hatte "Bock", vieles auszuprobieren. Und sie hat mit ihrem Mann entschieden, die Beziehung zu öffnen für Dritte. Katja Lewina wird angegriffen und verunglimpft für ihre Schilderungen intimer Themen. In diesem einstündigen Gespräch erfährt man, welchen Weg sie gegangen ist, warum sie Offenheit wichtig findet und wie sie mit den Angriffen fertig wird.

Mehr anzeigen