Sparen - wer kann das noch? Und was bleibt für später übrig? Für manche reicht das Geld kaum zum Leben. Anna Planken verbringt einen Tag mit Alexandra, die in der Bochumer Kortumstraße als Bettlerin Armbändchen knüpft. Das Kontratprogramm erlebt Anna mit einer jungen Frau bei einer Wohnungsbesichtigung. Sie will ihre neunte Wohnung kaufen, dann hat sie mit nur 35 Jahren bereits fürs Alter ausgesorgt. In Krisenzeiten boomt eine Branche besonders - das Glücksspiel. Anna Planken blickt in das Imperium eines der reichsten Männer Deutschlands.

Mehr anzeigen