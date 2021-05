Freier Lieben auf dem Land

In ihrer Brandenburger Kommune teilen sie fast alles: Gärten, Häuser, Waschmaschinen - und manchmal auch die Partnerinnen und Partner. Mehr als 100 Menschen leben hier, in Brandenburg, in einer der größten Kommunen Deutschlands. Nachhaltiges Wirtschaften gehört hier genauso zur Tagesordnung wie die "freie" Liebe. Diese Utopie zieht jedes Jahr Menschen an, die sich um einen Platz in der Gemeinschaft bewerben. Kann sich ihre Hoffnung auf ein besseres Leben hier erfüllen? Dieser Film wurde im Jahr 2021 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Bild: WDR/Alpha Container GmbH