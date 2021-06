Gefährliche Gleichbehandlung: Warum wir geschlechtsspezifische Medizin brauchen

In der Medizin sollten Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Ob Krankheitssymptome, Krankheitsvorkommen oder Nebenwirkungen von Medikamenten - Quarks zeigt, wo es lebenswichtig ist, Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu beachten. Und warum Frauen so lange in der Medizin benachteiligt wurden.

Bild: WDR