Mit der Kraft der Sonne kann man nicht nur Strom erzeugen, sondern auch Wasserstoff. Er wird aus Wasser gewonnen und soll künftig in Verbindung mit der Sonne sauberen Strom liefern, Züge und LKW bewegen und den CO2-Ausstoß der Industrie drastisch senken. Nur so viel grünen Wasserstoff, wie Deutschland künftig benötigt, kann es selbst nicht herstellen - das geht aber in Afrika.

Bild: WDR