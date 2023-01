Norddeutsche Szeneköchin trifft Meisterkonditorin aus Nordrhein-Westfalen. Wer mag in der Woche schon lange in der Küche stehen? Daher dreht sich in dieser Folge alles um schnelle Gerichte für den Mittagstisch oder zum Feierabend. Außerdem gibt es Tipps für süßes und knuspriges Gebäck, hergestellt im Schnellverfahren.

