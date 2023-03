Shia Su ist heute mit Leih-Labrador Lio unterwegs: Umweltfreundliche Hundehaltung von vorne (Futter) bis hinten (tierische Hinterlassenschaften). Oft vergessen: Auch die über 10 Millionen Hunde, die in Deutschland leben, haben einen "CO2-Pfotenabruck". Shia Su trifft Hunde-Bloggerin Maike Pecksen aus Erftstadt die sich seit Jahren mit nachhaltiger Hundehaltung beschäftigt. Worauf achten im Alltag? Hundekot, der täglich in Millionen Plastiktüten entsorgt wird - wie geht das umweltfreundlicher? Außerdem: In der kleinen Hiller Manufaktur wird Hundefutter mit Insekten produziert, das Protein der Zukunft? Könnte so unsere Umwelt entlastet werden?

