Die Eröffnungsfeier im großen Aachener Reitstadion bildet den spektakulären Start zum "Weltfest des Pferdesports", dem CHIO in Aachen. In diesem Jahr ist Großbritannien das Partnerland und wird dem Spektakel im ausverkauften größten Reitstadion der Welt einen royalen Rahmen geben. Auch das Königshaus wird in der Ehrenloge mit Prinzessin Anne vertreten sein und die Soers quasi adeln.

