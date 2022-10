Stand up: Johann König: Jubel, Trubel, Heiserkeit | Video der Sendung vom 08.10.2022 21:45 Uhr (8.10.2022) mit Untertitel

Johann König begeistert im Duisburger Theater am Marientor mit seinem aktuellen Soloprogramm. Johann König ist ein Ausnahme-Choleriker, eine depressive Stimmungskanone und ein absoluter Publikumsliebling: Worüber er laut nachdenkt, was er poetisch formuliert, wie er singt oder tanzt - das quittiert sein Publikum mit Lachsalven und frenetischem Applaus. Ob "Quality Time" ohne seine Kinder, eine Paartherapie nur für seine Frau, schlüpfrige Mails an ihn und von ihm, stets versteckt der mehrfache Vater mit Wohnsitz in Köln das Tiefe an der Oberfläche.

