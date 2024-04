Fernsehfilm Deutschland 2016 +++ Dr. Patrick Wangila wurde erstochen. Erste Hinweise deuten auf eine Beziehungstat hin: Der aus dem Kongo stammende Arzt war mit einer Deutschen verheiratet, offensichtlich hatte er aber eine Affäre. Schnell haben Ballauf und Schenk seine Witwe Vivien im Verdacht. Doch auch Wangilas Klinik-Kolleginnen verstricken sich in Widersprüche. Es scheint auch einen Zusammenhang zwischen der Tat und dem Tod einer jungen Kongolesin zu geben: Diese hatte sich bei einer Polizeirazzia in einer Unterkunft für Geflüchtete aus dem Fenster gestürzt. Da erscheint der Bruder des Erstochenen auf der Bildfläche. +++ Mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär | Regie: Torsten C. Fischer

