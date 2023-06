Sie waren in den 90er Jahren für kurze Zeit so bekannt wie die Fantastischen Vier. Sie waren "Vorzeige-Schwarze", die auf Kölsch gegen Rassismus rappten: die 4 Reeves. Den Durchbruch schafften sie 1992 mit einem legendären Auftritt beim ‚Arsch huh – Zäng ussenander‘-Konzert gegen rechts. Ab da trat die Hip Hop-Gruppe regelmäßig auf großen Bühnen und im Fernsehen auf, z.B. zusammen mit Take That oder der Deutschen Nationalmannschaft. Vier Geschwister mit afrikanischen Eltern, die – und das war lange nicht bekannt – in Kölner Pflegefamilien aufgewachsen sind.

