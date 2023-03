Frauen in der Finanzwelt sind vor allem in den obersten Etagen der Macht immer noch sehr selten. Dieser Dokumentarfilm zeigt eine Reihe von intimen Porträts weiblicher Führungskräfte. Sie schildern eindrücklich, wie sie in einer der wettbewerbsintensivsten Branchen als Frau nicht nur überlebt, sondern sich durchgesetzt haben.

