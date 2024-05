Der Karlspreis 2024 wird am 9. Mai in Aachen an Pinchas Goldschmidt verliehen. Mit dem Oberrabbiner werden auch die jüdischen Gemeinschaften in Europa geehrt. Jüdisches Leben gehört zu Europa und ist ein wichtiger Teil der europäischen Geschichte und Gegenwart – jetzt und in Zukunft, so die Begründung des Karlspreisdirektoriums. Ein starkes Signal soll gegen den grassierenden und gefährlichen Antisemitismus gesetzt werden – denn in Europa ist kein Platz für Judenfeindlichkeit. Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt bezieht religiös wie politisch klare Position. Er engagiert sich im globalen interreligiösen Dialog, etwa mit dem Vatikan oder mit muslimischen Geistlichen.

