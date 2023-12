HSV-Keeper Daniel Heuer-Fernandes hat etwas geschafft, was wir kaum für möglich gehalten haben. Mit seinem exorbitant-perfekten Kacktor im Hamburger Stadtderby stellt er die ganze Rubrik in Frage. Kann es überhaupt noch kuriosere Kacktore geben? Wir haben zumindest noch die Kandidaten für den November - vielleicht ja zum letzten Mal…. Weitaus weniger kacke, dafür ziemlich stark war Aachens Anton Heinz unterwegs. Ihm gelangen drei direkte Freistoßtore in einem Spiel. Außerdem blicken wir auf das späteste Bundesligator der Geschichte zurück, feiern Huub Stevens 70. Geburtstag und gratulieren der deutschen U17 zum WM-Titel.

Mehr anzeigen