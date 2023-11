Stuttgart "guirassiert" den BVB, Heidenheims Coach Frank Schmidt überrascht mit einer scheinbar neuen Frisur und Kölns Trainer Steffen Baumgart reagiert trotz Unentschieden in Bochum dünnhäutig. Ganz schön viel los in der Bundesliga. Darüber hinaus besuchen wir den Ex-Freiburger Marco Terrazzino, der als Christian-Streich-Imitator ungeahnte Talente zeigt und sind in Bocholt bei Christopher Schorch zu Gast, der einst bei Real Madrid in seine bewegte Karriere startete.

