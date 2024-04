Die Bayern machen Bayern Sachen und verlieren gegen Heidenheim. Für Trainer Thomas Tuchel wieder einmal nicht zu erklären. Und ein denkbar undankbares Jubiläumsspiel für Thomas Müller, der sich seinen 700. Einsatz im Bayern-Trikot sicherlich anders vorgestellt hat. Überhaupt gab es viele Jubiläen: 50 Jahre Westfalenstadion in Dortmund, 15 Jahre Tor des Jahres von Grafite und die 100. Folge von Arnds Podcast "Ball you need is love". Und die Kacktor-Kandidaten für den März haben wir auch noch im Angebot.

