Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, ist einer der bekanntesten Kommunalpolitiker der Republik und zugleich eine der umstrittensten Gestalten in der politischen Landschaft. Er war ein Hoffnungsträger der Grünen, bis er die Partei im Streit verließ. Der Film „Der Palmer Komplex“ erzählt die Geschichte eines Menschen, in dessen Persönlichkeit sich zentrale Konflikte unserer Zeit spiegeln: der Streit zwischen Ökonomie und Ökologie, die Auseinandersetzung um Rassismus und Wokeness, um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen. Die Dokumentation ermöglicht, das Drama um Boris Palmer hautnah mitzuerleben: wie er um seine Zukunft in der Partei „Die Grünen“ kämpft und mit ihr bricht, wie er als Einzelkämpfer weitermacht, seine Karriere aufs Spiel setzt und ums politische Überleben ringt. Autor Frank Marten Pfeiffer war in entscheidenden Momenten mit der Kamera dabei. Und er zeigt, wie sehr Palmer von seinem Vater, dem Remstalrebellen Helmut Palmer, geprägt wurde. Mit Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer beschäftigt sich auch der SWR Podcast „Stunk, Palmer bringt die Welt in Ordnung“ in der ARD Audiothek: https://1.ard.de/Stunk-Palmer-Podcast