Fanta Vier forever, baby!?! Die Doku zur Tour

Die Doku zur „Long-Player“-Tour der Fantastischen Vier ist ganz nah dran an Smudo, And.Ypsilon, Thomas D. und Michi Beck: Ob Backstage, bei den Proben oder den ersten Konzerten zum neuen Album – wir sind dabei in privaten Momenten und finden heraus, warum Deutschlands dienst-älteste Hip-Hop Band seit 35 Jahren erfolgreich ist, trotz Krisen und Herausforderungen. Ein neuer Blick aus dem Hier und Jetzt auf die bewegte Geschichte der Fantastischen Vier. Und über allem schwebt die Frage: Wie lange machen sie wohl noch? Für die Fertigstellung des neuen Albums „Long Player“ haben die Fantastischen Vier stolze sechs Jahre benötigt. In der Doku berichten sie, wie Corona, Sinnkrisen und Schreibblockaden den Kreativprozess immer wieder ausgebremst haben. Aber auch, wie sie den Glauben an sich als Band trotzdem nicht verloren haben, mit welchen „Beziehungstricks“ sie arbeiten und wie sie das Album schließlich fertigbekommen haben. Aber auch das Älterwerden, die eigene Endlichkeit, sind nicht nur in ihren neuen Songs wie „Aufhören“, „Wie weit (wirst du gehen)?“ oder „Inferno“ immer wieder Thema. Auf die aktuelle Tour gehen die vier Deutsch-Rapper aber vor allem mit einer klaren Ansage: „Wir wollen es wissen, wir wollen es hören, wir wollen alles geben, bis wir nicht mehr können!“ (aus „Aufhören“). Doch was passiert, wenn die Spots ausgehen? Die Doku zeigt es – von harter Manöverkritik bis Klassenfahrt-Feeling. Überraschungsmomente garantiert! Türöffner für diese exklusiven Schlüssellochmomente auf die vier Old-School-Rapper sind Nils Dampz und Felix Leibelt. Die beiden Journalisten begleiten die Band schon seit Jahrzehnten, haben sie oft zu Interviews getroffen und sind ihnen dabei so nahegekommen wie wenige andere. Gemeinsam mit ihnen hat Doku-Autor Jonas Keinert aus diesem persönlichen Zugang eine wirklich besondere Doku erschaffen: authentisch, exklusiv, nah dran und sehr unterhaltsam. Der parallel entstehende Musik-Doku-Podcast von Nils Dampz und Felix Leibelt ist in der ARD Audiothek zu hören: https://1.ard.de/fanta-vier-forever-baby