DER RISS - Der Sternekoch, der sein Gedächtnis verlor

Am 17. Juli 2020 erleidet Sternekoch Sascha Weiss aus Freiburg einen schweren Herzinfarkt. Die Sauerstoffunterversorgung des Gehirns führt dazu, dass er sein Gedächtnis verliert. Saschas altes Leben ist vorbei, doch seine Frau Manuela lässt ihn nicht allein. Sie nimmt seinen Weg in ein neues Leben in ihre Hände und führt mit ihm im Bistro „Rädle“ eine öffentliche Therapie durch. Sascha lernt wieder kochen und wieder leben. Es geht um Liebe, Partnerschaft und Lebenswillen, um unglaubliche Belastungen und das unermüdliche Nicht-Aufgeben. Der Verlauf verdeutlicht, dass auf unserem Lebensweg keine Gewissheiten existieren, aber Menschen wie Sascha die Möglichkeit für einen Neuanfang haben - vorausgesetzt, sie werden nicht allein gelassen, sondern aktiv in das private und öffentliche Leben integriert.