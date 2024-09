Eine schillernde Persönlichkeit wird am 15. September 40 Jahre alt: Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex – genannt Harry. Die Doku-Serie ergründet zu diesem Anlass die Coming-of-Age-Story des royalen Rebellen. Wir blicken zurück auf seine Kindheit, die von dem Rosenkrieg zwischen seinen Eltern geprägt ist und überschattet wird von einem schweren Schicksalsschlag – dem Tod seiner Mutter, Lady Diana. Da ist Harry gerade mal 12 Jahre alt. Wir blicken auf seine Jugend, in der er mit skandalösen Fotos die Titelseiten der britischen Boulevard-Blätter ziert, und auch seine erfolgreiche Militärkarriere. Und wir blicken auf die jüngsten Entwicklungen seit Harrys Hochzeit mit Meghan Markle im Jahr 2018. Harry und Meghan galten anfänglich als Hoffnungsträger eines modernen Königshauses, doch die verheißungsvolle Rolle endet mit einem Paukenschlag, als das Ehepaar Sussex Anfang 2020 überraschend den Rücktritt von seinen königlichen Pflichten verkündet. Die Nachricht schockiert das Haus Windsor - und ganz Großbritannien. Der Rückzug entpuppt sich als PR-Desaster für die Monarchie. In Interviews, einer Netflix-Serie und Harrys Biografie „Spare“ rechnet das Paar mit der Königsfamilie ab.