Kunst aus dem Wald – Die Motorsägen Masters sind zurück! Wenn Kettensägen auf Holz treffen, denkt man meistens an Lärm, Schweiß und eine Wolke aus Spänen – aber bei den Motorsägen Masters wird daraus Kunst. Sechs der besten Motorsägenkünstler Deutschlands treten in der zweiten Staffel gegeneinander an und stellen ihr Geschick, ihre Kreativität und ihre Ausdauer unter Beweis, wenn sie aus Baumstämmen Kunstwerke zaubern. Jeden Tag werden die Carver mit neuen Aufgaben von prominenten Paten überrascht: Edin Hasanovic, Vanessa Mai, Michael Kessler, Pascal Hens, Marie Hoffmann und Nikeata Thompson. Doch am Ende kann nur einer den Titel „Motorsägen Master“ mit nach Hause nehmen.