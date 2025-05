Die „Nachtstreife“ ist zurück in Mainz. Die fünfte Staffel begleitet die Mainzer Polizistinnen und Polizisten während ihrer nächtlichen Einsätze in ihrem Kampf gegen Gewalt und Kriminalität. Jede Nacht stehen die Beamtinnen und Beamten der Schutzpolizei, des Kriminaldauerdienstes und der Autobahnpolizei vor neuen Herausforderungen: Rassismus, Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Alkoholkonsum, Gewalttaten, Tod, Homophobie. Die ARD Doku-Soap gibt einen exklusiven und unverfälschten Einblick in die anspruchsvolle Arbeit der Mainzer Polizei und zeigt die Menschen hinter der Uniform. Was fühlen sie, wenn sie die Stadt Nacht für Nacht ein Stückchen sicherer machen? Gibt es Polizei-Einsätze, die sie besonders stark belasten? Gezeigt werden Menschen, die ihren Job aus Überzeugung machen, die ausgebildete Profis sind und nach einer Schicht gesund nach Hause kommen wollen. Das Format ist rein dokumentarisch. Die „Nachtstreife“ begleitet Polizistinnen und Polizisten aus Mainz (SWR) und aus Hamburg (NDR, Staffel 4).