Ed Kennedy lebt gern in den Tag hinein, bis er eines Tages zufällig zum Helden wird. Er erhält daraufhin die erste von vier mysteriösen Botschaften, auf vier Spielkarten verteilt. Wer schickt sie? Und was, um alles in der Welt, soll ein 19jähriger Taxifahrer wie Ed damit anfangen? Die neue Aufgabe verändert sein Leben. Und auch das der anderen in Moledale.

Mehr anzeigen