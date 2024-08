Spiel um Millionen – Das größte E-Sport-Turnier der Welt

Einmal im Jahr treffen sich die besten DOTA2-Spieler der Welt und spielen um bis zu 42 Millionen Dollar Preisgeld. Mehr als bei Wimbledon, den Golf Masters und der Tour de France zusammen. 20 Teams mit jeweils fünf Spielern. Diese 100 haben geschafft, wovon so viele junge Menschen heute träumen: Sie sind Profispieler. In der Arena fast 20.000 jubelnde Fans, die Spieler in schalldichten Glaskästen auf der Bühne, Millionen schauen weltweit im Stream zu. THE INTERNATIONAL ist das größte E-Sport-Turnier der Welt. Es gilt seit seiner ersten Ausrichtung 2011 in Köln als Superbowl und Wegbereiter der gesamten Gaming-Szene. DOTA2 ist ein Strategiespiel. Eine Mischung aus Basketball und Schach. Viele sagen, es sei das schwierigste Spiel, das jemals entwickelt wurde. Um ein Meister darin zu werden, muss man vieles aufgeben. Über Jahre hinweg trainieren die Spieler 14 bis 18 Stunden täglich – ein Preis, den eigentlich nur der Sieg dieses Turniers rechtfertigen kann.

