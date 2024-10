Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ist in Israel nichts mehr wie vorher. Seit der militärischen Reaktion der israelischen Armee auf diesen Angriff ist auch das Leben der Menschen in Gaza aus den Fugen geraten. Wie leben die Menschen auf beiden Seiten? Wenige Kilometer entfernt und doch Welten auseinander. In diesem Film erzählen sie ihre Geschichten. Der 7. Oktober 2023 war ein Schock für Israel und die Welt. Hamas-Terroristen durchbrechen den Zaun zwischen dem Gaza-Streifen und Israel, ermorden Kibbuz-Bewohner:innen und Besucher:innen eines Festivals und verschleppen Geiseln nach Gaza. Israels militärische Reaktion fordert zehntausende Tote. Hunderttausende werden vertrieben. Der Film des preisgekrönten Regisseurs Robin Barnwell erzählt die Geschichte des Konflikts aus der Perspektive der Opfer der Gewalt auf beiden Seiten. Die 17-jährige Agam erzählt, wie Hamas-Kämpfer sie zur Geisel nahmen, in den Tunneln versteckten, wie sie in Todesangst lebte, bis sie freigelassen wurde. Der Fotograf Ibrahim dokumentiert mit seiner Kamera die Bombardierung von Gaza und deren Folgen. Er selbst verliert durch die Bombardierung Familienangehörige und wird schwerverletzt. Alle berichten von der Trauer um getötete Angehörige, von der Angst vor Angriffen, dem Verlust des Zuhauses und von einem Wunsch, der sie vereint: Frieden.

