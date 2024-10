Langes Anstehen vor Bürgerbüros, ewiges Warten auf Bauanträge oder bei KfZ-Zulassungen – Behördengänge sind bürokratisch und mühsam. Viele Bürger:innen haben den Eindruck, es würde wird immer schlimmer werden. Stehen die deutschen Verwaltungen vor dem Kollaps? Der SWR hat Behörden im Südwesten befragt. Die Ergebnisse, die von der Universität Konstanz ausgewertet wurden, sind besorgniserregend. Belastungen und Burnouts haben eklatant zugenommen. Obwohl Planstellen geschaffen wurden, bleiben viele Behördenstellen unbesetzt. Gleichzeitig werden Beschäftigte in Ämtern immer häufiger angegriffen. Sind Ämter und Behörden den steigenden Anforderungen noch gewachsen? Für den SWR-Themenschwerpunkt „Amt am Limit“ gehen Claus Hanischdörfer und Geli Hensolt auf Spurensuche im SWR-Sendegebiet. Sie blicken auf die Ursachen und hinter die Kulissen der Ämter-Misere. Anhand vieler Beispiele zeigen sie, welche gravierenden Folgen es hat, wenn die kleinste Einheit des Staates an ihre Grenzen kommt.

