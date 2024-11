Zeitenwende Hautnah - Ein Jahr mit Soldaten

Yannick hat vor kurzem endlich einen neuen Panzer bekommen. Samira ist Rekrutin – eine von denen, die die Bundeswehr gerade verzweifelt sucht. Andreas steuert ein über 30 Jahre altes Aufklärungsflugzeug entlang der NATO-Ostgrenze. Joachim ist Dozent und soll dafür sorgen, dass die „Zeitenwende“ in den Köpfen der Soldaten ankommt. Drei Soldaten und eine Soldatin stehen in Mittelpunkt dieses Films. Die vier stehen stellvertretend für die Herausforderungen, die die deutsche Armee derzeit bestehen muss: Die Bundeswehr hat zu wenig Personal, zu wenig Gerät und war viele Jahre lang nicht auf die Art Krieg ausgerichtet, auf die sie sich nun für die Zukunft vorbereiten muss. Der Film spiegelt den dramatischen Umbruch aus der Perspektive derer, die ganz konkret und persönlich in Ihrem Alltag, an Ihrem Standort, in Ihrem Truppenteil die Aufgabe „Landes- und Bündnisverteidigung“ schultern müssen.

Mehr anzeigen