Dezember 2024. Das Assad-Regime ist gestürzt. Aber Tausende ehemalige Mitglieder der Terrororganisation IS sitzen weiterhin in Gefängnissen kurdischer Milizen im Nordosten Syriens. Darunter rund 30 deutsche Staatsbürger. So wie der Sohn von Rentner Werner P. aus Baden-Württemberg: Dirk ging 2015 zum IS, bekam nach eigenen Angaben zunächst eine Kampfausbildung und arbeitete dann im medizinischen Bereich. 2017 floh er, wurde von kurdischen Milizen festgenommen. Seitdem sitzt er im Gefängnis, ohne jeglichen Prozess. Dirks syrische Frau und sein heute achtjähriger Sohn sind in der Türkei gestrandet. Werner versucht seit Jahren verzweifelt, seine Familie nach Deutschland zu holen. Sein Sohn habe sich zwar schuldig gemacht, doch er werde sich der deutschen Justiz stellen. Im Gefängnis drohe eine erneute Radikalisierung oder gar eine Erstürmung durch IS-Kämpfer. REPORT MAINZ begleitet den Fall seit mehr als sechs Jahren und fragt auch nach der Verantwortung der Bundesregierung.

