Tia Florencia im Hochland von Mexiko heilt mit Pilzen. Mit den Magic Mushrooms und der Kraft der Ahnen kann Tia alles behandeln, sagt die Heilerin in der Weltspiegel-Doku. Sie vertraut auf uraltes Wissen, das hier nach wie vor praktiziert wird. Und von hier aus auch den Weg in den Rest der Welt fand. Als die Hippies die halluzinogenen Pilze entdeckten, suchten sie Rausch, ein neues Bewusstsein, Erleuchtung. Aber der Wirkstoff der Pilze ‚Psilocybin' kann viel mehr. Die Wissenschaft stürzt sich mit Studien auf diesen Wirkstoff, denn er hat das Potential die Behandlung von Depressionen und Angststörungen zu revolutionieren. Die Zauberpilze werden nicht mehr nur als Suchtmittel oder Droge gesehen, denn durch kontrollierte Dosierung könnte die Wirkung im Hirn so beeinflusst werden, dass eine neue Generation von Antidepressiva möglich wäre.

