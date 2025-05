Wie kommen wir raus aus dem Hass? Tobi Krell reist nach Bosnien, Kanada und Mexiko. Er erlebt eine Traumatherapie und trifft Menschen, deren spektakuläre Geschichten Hoffnung machen. Als Moderator einer Kindersendung begegnen Tobi Krell viel Liebe und Zuneigung, aber weltweit beobachtet er einen anderen Trend: Gewalt, Krisen und Kriege. Für ARD Wissen trifft Tobi Krell in Bosnien den Kriegsveteranen Adnan. Der Krieg ist in Sarajevo seit fast 30 Jahren Geschichte, doch der Hass ist so lebendig wie nie. Wie überwindet Adnan seinen Hass und schafft es, der feindlichen Stimmung entgegenzutreten? In Kanada erfährt Tobi Krell von Lauren und ihrer Mutter, wie die beiden Kontakt halten konnten, als Lauren als Teenager Teil der rechtsextremen Hammerskins wurde. Wie entsteht Hass und welche Möglichkeiten gibt es, ihn zu überwinden?

