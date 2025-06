Whisky kommt nicht nur aus Irland oder Schottland. Auch auf der Schwäbischen Alb oder im Westerwald wird er gebrannt. Tatsächlich gibt es mehr Whisky-Brennereien in Deutschland als in Schottland. Und auch auf internationalen Prämierungen brauchen sich deutsche Whiskys nicht zu verstecken. So wurde der Westerwälder "Birkenhof" als "Germany's best Whisky Distiller" ausgezeichnet. Und der urschwäbische "Finch"-Whisky aus Emmer und Dinkel gehörte zu den ersten seiner Kategorie bei den World Whisky Awards in London. Wer in die Whisky-Welt einsteigen möchte, kann auf einem Whisky-Walk den Albtrauf entlang von Brennerei zu Brennerei wandern. Oder in Darmstadt bei einem Whisky-Dinner englische Küche mit Whisky-Begleitung genießen. Eine der größten Whisky-Sammlungen Europas versteckt sich im Hunsrück auf der Kyrburg. Die unschätzbar wertvollen Burggeister gehen bis ins Jahr 1938 zurück und können bei einem Burgtasting begleitet von Dudelsackmusik und Lagerfeuer verkostet werden.

Mehr anzeigen