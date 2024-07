Schon die olympische Eröffnungsfeier auf und entlang der Seine verspricht ein gigantisches Spektakel, das Maßstäbe setzen soll. Die Spiele in Paris sollen aber auch in anderer Hinsicht außergewöhnlich sein: ein Beweis dafür, dass Olympia doch nachhaltig gut sein kann für eine Stadt und ihre Bewohner. Geht das wirklich? Und: Was bedeutet das konkret für Paris? ARD-Korrespondentin Sabine Rau hat ein Jahr lang die Vorbereitungen auf die Spiele beobachtet. Sie hat Pierre Rabadan, den Olympiabeauftragten der Stadt Paris begleitet, der vor allem dafür sorgen muss, dass das Wasser der Seine sauber genug für die geplanten Schwimmwettbewerbe wird. Und sie hat Menschen in der Banlieue besucht, denen die Olympischen Spiele ein Autobahnkreuz vor der Haustür beschert haben und die sich schon wegen der horrenden Preise von den Olympischen Spielen ausgeschlossen fühlen. Ein persönlicher und nachdenklicher Countdown zu Olympia – ein Blick auf Herausforderungen und Vorfreude, aber auch Frust und Wut. Eine Weltspiegel-Dokumentation.

