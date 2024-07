Der deutsche Doppelvierer der Frauen ist für Olympia in Paris qualifiziert, in Berlin, Dortmund und Portugal werden die vier Athletinnen gesucht, die dieses Boot zu Gold rudern sollen. Das Problem ist, dass von 9 sehr starken Frauen, nur 4 von den Trainern nominiert werden. Vor den Ruderinnen liegen drei Monate hartes Training, viele Ausscheidungen und Leistungstests, nach denen am Ende die Entscheidung fällt. Sie kennen und schätzen sich schon lange und jede einzelne hat ihre sehr eigene persönliche Geschichte. Tabea Schendekehl ist im Boot extrem stark, an Land aber kämpft sie mit Angstzuständen und Depressionen. Lisa Gutfleisch ist bislang nur Ersatz-Ruderin gewesen, will aber unbedingt den Platz im Boot auch für ihre Mutter, die als Ruderin die Olympischen Spiele 1996 nur knapp wegen einer Verletzung verpasst hat. Alle 9 kämpfen gemeinsam, gegeneinander um das Ticket nach Paris.

