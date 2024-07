Nationalspielerin Lena Oberdorf ist der Rising Star des deutschen Frauenfußballs. Sie ist eine Ikone auf dem Spielfeld, ein Symbol für Talent und Spielfreude. Der Hype um den Frauenfußball ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Mit einem ungewöhnlichen Hobby versucht sie, den Druck auf den Platz zu verarbeiten und zeigt in den Monaten vor den Olympischen Spielen ihre wahre Größe: nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Umgang mit dem Druck des Erfolgs. Doch zwischen Verletzungen, Zukunftsplanung, Schlagzeilen und Spieltaktik will Lena doch eigentlich nur eins: Fußball spielen.

