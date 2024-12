90 Minuten Erinnerungen an Dinge und Trends, die wir wirklich nie vergessen werden! Unter den Top 20: Spaghetti Eis, Moonwalk, Poesiealbum, FKK, Tiefkühlpizza und vieles mehr! Unsere Promis Isabel Varell, Lisa Feller, Susan Link, Guildo Horn, Abdelkarim, Jochen Schropp sowie Martin Brambach und Christine Sommer erinnern sich an 20 Dinge, die man nie vergessen wird, weil an ihnen nicht nur Erinnerungen, sondern ein ganzes Lebensgefühl hängt!

