Eingebettet zwischen steilen Bergflanken liegt der Königssee in den Berchtesgadener Alpen. Fast 200 Meter Tiefe, sieben Kilometer Länge und eine Farbenpracht, die einem den Atem rauben kann. Die Natur am Königssee ist ein Kaleidoskop fantastischer Tiergeschichten vor der traumhaften Kulisse der Berchtesgadener Alpen. Rund 50 Steinadler-Brutpaare haben diese Region wieder zu ihrem Zuhause gemacht und auch der Steinbock hat sich hier gut vermehrt. Hier entdeckt man tierische Winzlinge wie den Alpensalamander, tollende Murmeltiere und prächtige Flora wie die Frauenschuh-Orchidee. Und in den eisigen Höhen darüber ziehen Gänsegeier ihre Kreise.

