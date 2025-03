Massenproduktion oder Rundumfürsorge-Paket? Großfamilie oder Einzelkind? Wenn es um den Nachwuchs geht, verfolgt jede Tierart eine eigene Strategie. Doch so unterschiedlich die Jungenaufzucht bei Pinguinen, Fröschen, Termiten, Affen und Co. auch ist, eines eint alle Tiereltern: Für die Kinder geben sie alles. Die unterhaltsame Dokumentation von Annette Scheurich und Moritz Mayerle gibt mit aufwändigen Tieraufnahmen einen intimen Einblick in das Familienleben wilder Eltern rund um den Globus.

