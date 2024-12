Im Süden Deutschlands ist der Winter noch in voller Pracht zu bestaunen. Doch für die tierischen Bergbewohner ist er eine scheinbar ständige Herausforderung. Die vielen Anpassungen in der Natur belegen: Der eisige Winter ist fester Bestandteil des natürlichen Jahreslaufs und der Lebenswelt der Arten. Sie sind an Kälte und Frost angepasst. Deswegen leiden die Tiere und Pflanzen der schneereichen Gebiete am Alpenrand besonders unter dem Klimawandel und geraten mit dem unberechenbaren Auf und Ab der Schneegrenze ins Trudeln. Wie lange noch können sie mit den klimatischen Veränderungen Schritt halten?

Mehr anzeigen