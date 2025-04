Douce Steiner, Deutschlands einzige Zwei-Sterne-Köchin, führt den "Hirschen" in Sulzburg als Familienbetrieb. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter widmet sie sich ganz dem Essen. In ihrer Küche kreiert sie nur noch das, was ihr wirklich guttut, und lässt sich dabei von ihrer Leidenschaft für erstklassige Zutaten und handwerkliche Präzision leiten. Im "Hirschen" wird Teamarbeit großgeschrieben: Hier richten alle die Gerichte gemeinsam an, was den familiären Spirit und den Teamgeist stärkt. Ein Beispiel für Douce Steiners kulinarische Kunst ist ihre Neuinterpretation der französischen Bouillabaisse. Mit klaren Aromen und einer modernen Eleganz verleiht sie der traditionellen Fischsuppe einen frischen Kick - kombiniert mit Mango für eine außergewöhnliche Geschmackserfahrung. Für Douce Steiner beginnt der Tag mit Gedanken ums Essen, die sie bei ihrem morgendlichen Schwimmtraining noch weiter vertieft.

