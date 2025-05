Tobias Schmitt, Küchenchef im Favorite Parkhotel in Mainz, hat seine Leidenschaft für die Gastronomie von seinem Vater geerbt, der ebenfalls ein erfolgreicher Küchenchef war. Seit seiner Kindheit ist er regelmäßig mit seinem Vater in der Küche tätig und hat sich in dieser Tradition weiterentwickelt. Heute kämpft Schmitt mit den Herausforderungen des Personalmangels und setzt auf eine kreative Lösung: Seine Köche und Köchinnen übernehmen auch den Service, um das Team zu entlasten und die Verbindung zu den Gästen zu stärken. Doch nicht jeder ist sofort von dieser unkonventionellen Methode überzeugt - vor allem die Unsicherheit, wie man die Gäste optimal betreut, spielt eine Rolle. In seiner Küche präsentiert Schmitt zudem sein Signature-Dessert: ein Rote-Rosen-Sorbet mit Erdbeeren aus der zweiten Blüte. Diese besonderen Erdbeeren werden direkt vom Hof geholt, da die zweite Blüte nur alle sieben Jahre auf natürliche Weise entsteht und keine regulären Lieferwege existieren.

Mehr anzeigen