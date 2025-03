Für eine Weltkarriere ist Talent allein nicht genug! Anastasia Kobekina nimmt dich mit in die Welt der Klassik. Erlebe mit der jungen Cellistin die Licht- und Schattenseiten des Musikbetriebs. Wie wird Anastasia mit den vielen Herausforderungen umgehen? Und wie wird die sehr begabte Nachwuchsmusikerin es schaffen, auf dem hart umkämpften Markt Fuß zu fassen?In der ersten Folge der Doku-Serie hat Anastasia Kobekina gerade einen Plattenvertrag mit dem Major Label Sony Classical abgeschlossen und nimmt ihr erstes Album mit Orchester in Basel auf. Begleitend zu den anstrengenden Musikaufnahmen hilft eine Gesundheitscoachin Anastasia mit Leistungsdruck und Verspannungen umzugehen. Ein Highlight ist ein Musikfestival mit der Indie-Band "The National": Hier trifft Kobekina backstage den Star-Gitarristen und Komponisten Bryce Dessner, der eigens für sie Musik komponieren will.

