Im November 1981 verschwindet die 17-jährige Schülerin Frederike von Möhlmann nach einer Chorprobe in Celle spurlos. Auf dem Weg in ihren Heimatort Oldau versucht sie per Autostopp nach Hause zu gelangen und steigt in den BMW eines Unbekannten. Doch der Fahrer biegt plötzlich in ein abgelegenes Waldstück ab, wo er das Mädchen vergewaltigt und brutal ermordet. Fasern auf Frederikes Kleidung und Reifenspuren im Waldboden führen zur Festnahme des 22-jährigen Ismet H. aus Celle. Trotz vehementer Unschuldsbeteuerungen wird er in einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch ist er wirklich der wahre Täter?

